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Вранці ворог обстріляв Куп’янськ, за добу 25 населених пунктів – Синєгубов

Події 08:46   01.11.2023
Оксана Горун
Вранці ворог обстріляв Куп’янськ, за добу 25 населених пунктів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов навів дані про російські обстріли за минулу добу.

“Сьогодні, близько 8 ранку, ворог обстріляв м. Куп’янськ. Попередньо, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За добу окупанти били по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Є загиблий та поранена на Куп’янщині.

“У с. Петропавлівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено житловий будинок. Загинув чоловік близько 50 років. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 52 років”, – зазначив начальник ХОВА.

На той самий Куп’янський район близько 23:30 31 жовтня армія РФ скинула керовану авіабомбу – пошкоджено два приватні будинки в селі Подоли, обійшлося без постраждалих.

По Ізюмському району били з РСЗВ. Під ударом знову була Борова, там пошкоджено будівлю ЦРЛ та житловий будинок. У селі Чернещина окупанти пошкодили сільгосппідприємство та два житлові будинки.

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По Вовчанську били протягом усього дня – там пошкоджено чотири приватні будинки та будівлі комунального підприємства.

“Також під ударами ворога перебували: Куп’янськ-Вузловий, Дворічна, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівка, Кучерівка та інші населені пункти. Усього обстріляно понад 25 населених пунктів області”, – підсумував Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 08:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов навів дані про російські обстріли за минулу добу".