Утром враг обстрелял Купянск, за сутки 25 населенных пунктов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов привел данные о российских обстрелах за минувшие сутки.

«Сегодня, около 8 утра, враг обстрелял г. Купянск. Предварительно, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

За сутки оккупанты били по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Есть погибший и раненая на Купянщине.

«В с. Петропавловка Купянского района обстрелами поврежден жилой дом. Погиб мужчина около 50 лет. Ранена и была госпитализирована женщина 52 лет», — отметил начальник ХОВА.

На все тот же Купянский район около 23:30 31 октября армия РФ сбросила управляемую авиабомбу — повреждены два частных дома в селе Подолы, обошлось без пострадавших.

По Изюмскому району били из РСЗО. Под ударом вновь была Боровая, там повреждено здание ЦРБ и жилой дом. В селе Чернещина оккупанты повредили сельхозпредприятие и два жилых дома.

По Волчанску били в течение всего дня — там повреждены четыре частных дома и здания коммунального предприятия.

«Также под ударами врага находились: Купянск-Узловой, Двуречная, Юрченково, Уды, Ветеринарное, Куриловка, Кучеровка и другие населенные пункты. Всего обстреляно более 25 населенных пунктов области», — подытожил Синегубов.