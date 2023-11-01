Утром враг обстрелял Купянск, за сутки 25 населенных пунктов — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов привел данные о российских обстрелах за минувшие сутки.
«Сегодня, около 8 утра, враг обстрелял г. Купянск. Предварительно, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
За сутки оккупанты били по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Есть погибший и раненая на Купянщине.
«В с. Петропавловка Купянского района обстрелами поврежден жилой дом. Погиб мужчина около 50 лет. Ранена и была госпитализирована женщина 52 лет», — отметил начальник ХОВА.
На все тот же Купянский район около 23:30 31 октября армия РФ сбросила управляемую авиабомбу — повреждены два частных дома в селе Подолы, обошлось без пострадавших.
По Изюмскому району били из РСЗО. Под ударом вновь была Боровая, там повреждено здание ЦРБ и жилой дом. В селе Чернещина оккупанты повредили сельхозпредприятие и два жилых дома.
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По Волчанску били в течение всего дня — там повреждены четыре частных дома и здания коммунального предприятия.
«Также под ударами врага находились: Купянск-Узловой, Двуречная, Юрченково, Уды, Ветеринарное, Куриловка, Кучеровка и другие населенные пункты. Всего обстреляно более 25 населенных пунктов области», — подытожил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, погибший, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов привел данные о российских обстрелах за минувшие сутки".