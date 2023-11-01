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Завтра трамваи в Харькове на Москалевке изменят свои маршруты

Общество 16:37   01.11.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваи в Харькове на Москалевке изменят свои маршруты

Завтра, 2 ноября, с 10:00 до 16:00, трамваи №3, 7 и 27 не будут ходить на ул. Москалевской, на участке от ул. Гольдберговской до разворотного круга «Новожаново», и на ул. Николая Бажана, на участке от ул. Москалевской до разворотного круга «Новоселовка».

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать так:

№3 (часть 1): разворотный круг «Залютино» — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — бул. Гончаровский — ул. Полтавский Шлях — разворотный круг «Залютино»;

№3 (часть 2): разворотный круг «Залютино» — ул. Полтавский Шлях — бул. Гончаровский — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — разворотный круг «Залютино»;

№27 (часть 1): разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский»;

№27 (часть 2): разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский»;

№7: не курсирует.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 16:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 2 ноября, с 10:00 до 16:00, трамваи №3, 7 и 27 не будут ходить на ул. Москалевской, на участке от ул. Гольдберговской до разворотного круга «Новожаново», и на ул. Николая Бажана, на участке от ул. Москалевской до разворотного круга «Новоселовка».".