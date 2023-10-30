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Улицу возле больницы неотложной помощи перекроют на месяц в Харькове

Общество 17:54   30.10.2023
Оксана Якушко
Улицу возле больницы неотложной помощи перекроют на месяц в Харькове

Движение транспорта на въезде Балакирева в Харькове, в районе дома №1, ограничат с 30 октября по 30 ноября.

Это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет ездить по свободной от выполнения работ полосе движения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 17:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на въезде Балакирева в Харькове, в районе дома №1, ограничат с 30 октября по 30 ноября.".