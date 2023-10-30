Улицу возле больницы неотложной помощи перекроют на месяц в Харькове
Движение транспорта на въезде Балакирева в Харькове, в районе дома №1, ограничат с 30 октября по 30 ноября.
Это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Транспорт будет ездить по свободной от выполнения работ полосе движения.
Читайте также: Завтра три трамвая в Харькове изменят маршруты
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: въезд Балакирева, движение, объезд, перекрыта, транспорт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Улицу возле больницы неотложной помощи перекроют на месяц в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 17:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на въезде Балакирева в Харькове, в районе дома №1, ограничат с 30 октября по 30 ноября.".