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Вулицю біля лікарні невідкладної допомоги перекриють на місяць у Харкові

Суспільство 17:54   30.10.2023
Оксана Якушко
Вулицю біля лікарні невідкладної допомоги перекриють на місяць у Харкові

Рух транспорту на в’їзді Балакірєва у Харкові, в районі будинку №1, обмежать із 30 жовтня по 30 листопада.

Це пов’язано із проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Транспорт їздитиме вільною від виконання робіт смугою руху.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 17:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на в’їзді Балакірєва у Харкові, в районі будинку №1, обмежать із 30 жовтня по 30 листопада.".