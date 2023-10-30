Вулицю біля лікарні невідкладної допомоги перекриють на місяць у Харкові

Рух транспорту на в’їзді Балакірєва у Харкові, в районі будинку №1, обмежать із 30 жовтня по 30 листопада.

Це пов’язано із проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Транспорт їздитиме вільною від виконання робіт смугою руху.