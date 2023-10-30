Вулицю біля лікарні невідкладної допомоги перекриють на місяць у Харкові
Рух транспорту на в’їзді Балакірєва у Харкові, в районі будинку №1, обмежать із 30 жовтня по 30 листопада.
Це пов’язано із проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
Транспорт їздитиме вільною від виконання робіт смугою руху.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: въезд Балакирева, движение, объезд, перекрыта, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 17:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на в’їзді Балакірєва у Харкові, в районі будинку №1, обмежать із 30 жовтня по 30 листопада.".