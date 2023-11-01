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Завтра трамваї у Харкові на Москалівці змінять свої маршрути

Суспільство 16:37   01.11.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваї у Харкові на Москалівці змінять свої маршрути

Завтра, 2 листопада, з 10:00 до 16:00, трамваї №3, 7 та 27 не ходитимуть на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове», та на вул. Миколи Бажана, на ділянці від вул. Москалівської до розворотного кола «Новоселівка».

Це пов’язано із ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях –  розворотне коло «Залютине»;

№3 (частина 2): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників –  розворотне коло «Салтівське»;

№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників –  розворотне коло «Салтівське».

№7: не курсує

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 16:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 2 листопада, з 10:00 до 16:00, трамваї №3, 7 та 27 не ходитимуть на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до розворотного кола «Новожанове», та на вул. Миколи Бажана, на ділянці від вул. Москалівської до розворотного кола «Новоселівка».".