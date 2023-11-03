Японцы помогут двум громадам Харьковщины разработать планы восстановления

Две громады Харьковщины примут участие в пилотном проекте по планированию восстановления. Их заявки на участие в проекте отобрали среди сотни, поданных из различных регионов Украины.

Пилотный проект реализуют при поддержке UNDP в Украине и финансировании правительства Японии. Участвовать в нем будут десять громад, в том числе Богодуховская и Валковская. Об этом сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

«В рамках проекта громады получат профессиональные консультации по разработке планов восстановления, проведению оценки коррупционных рисков, усилению способности местных властей реагировать на кризисы и многие другие виды поддержки», — написала она в facebook.

При этом чиновница отметила, что, по ее мнению, восстановление — «это не построение новой советской хрущевки на месте старой советской хрущевки».