Японцы помогут двум громадам Харьковщины разработать планы восстановления
Две громады Харьковщины примут участие в пилотном проекте по планированию восстановления. Их заявки на участие в проекте отобрали среди сотни, поданных из различных регионов Украины.
Пилотный проект реализуют при поддержке UNDP в Украине и финансировании правительства Японии. Участвовать в нем будут десять громад, в том числе Богодуховская и Валковская. Об этом сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
«В рамках проекта громады получат профессиональные консультации по разработке планов восстановления, проведению оценки коррупционных рисков, усилению способности местных властей реагировать на кризисы и многие другие виды поддержки», — написала она в facebook.
Читайте также: Два дома в центре Харькова передумали сносить (документ)
При этом чиновница отметила, что, по ее мнению, восстановление — «это не построение новой советской хрущевки на месте старой советской хрущевки».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, громады, Егорова-Луценко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Японцы помогут двум громадам Харьковщины разработать планы восстановления»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 09:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две громады Харьковщины примут участие в пилотном проекте по планированию восстановления. Их заявки на участие в проекте отобрали среди сотни, поданных из различных регионов Украины".