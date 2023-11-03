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Японцы помогут двум громадам Харьковщины разработать планы восстановления

Общество 09:36   03.11.2023
Оксана Горун
Японцы помогут двум громадам Харьковщины разработать планы восстановления

Две громады Харьковщины примут участие в пилотном проекте по планированию восстановления. Их заявки на участие в проекте отобрали среди сотни, поданных из различных регионов Украины.

 Пилотный проект реализуют при поддержке UNDP в Украине и финансировании правительства Японии. Участвовать в нем будут десять громад, в том числе Богодуховская и Валковская. Об этом сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

«В рамках проекта громады получат профессиональные консультации по разработке планов восстановления, проведению оценки коррупционных рисков, усилению способности местных властей реагировать на кризисы и многие другие виды поддержки», — написала она в facebook.

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При этом чиновница отметила, что, по ее мнению, восстановление — «это не построение новой советской хрущевки на месте старой советской хрущевки».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 09:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две громады Харьковщины примут участие в пилотном проекте по планированию восстановления. Их заявки на участие в проекте отобрали среди сотни, поданных из различных регионов Украины".