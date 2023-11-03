Японці допоможуть двом громадам Харківщини розробити плани відновлення

Дві громади Харківщини візьмуть участь у пілотному проєкті щодо планування відновлення. Їхні заявки на участь у проєкті відібрали серед сотні, що були подані з різних регіонів України.

Пілотний проєкт реалізують за підтримки UNDP в Україні та фінансування уряду Японії. У ньому братимуть участь десять громад, у тому числі Богодухівська та Валківська. Про це повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

“У рамках проєкту громади отримають професійні консультації щодо розробки планів відновлення, проведення оцінки корупційних ризиків, посилення здатності місцевої влади реагувати на кризи та багато інших видів підтримки”, – написала вона у фейсбуці.

При цьому чиновниця зазначила, що, на її думку, відновлення – “це не побудова нової радянської хрущовки на місці старої радянської хрущовки”.