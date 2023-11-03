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Японці допоможуть двом громадам Харківщини розробити плани відновлення

Суспільство 09:36   03.11.2023
Оксана Горун
Японці допоможуть двом громадам Харківщини розробити плани відновлення

Дві громади Харківщини візьмуть участь у пілотному проєкті щодо планування відновлення. Їхні заявки на участь у проєкті відібрали серед сотні, що були подані з різних регіонів України.

Пілотний проєкт реалізують за підтримки UNDP в Україні та фінансування уряду Японії. У ньому братимуть участь десять громад, у тому числі Богодухівська та Валківська. Про це повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

“У рамках проєкту громади отримають професійні консультації щодо розробки планів відновлення, проведення оцінки корупційних ризиків, посилення здатності місцевої влади реагувати на кризи та багато інших видів підтримки”, – написала вона у фейсбуці.

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При цьому чиновниця зазначила, що, на її думку, відновлення – “це не побудова нової радянської хрущовки на місці старої радянської хрущовки”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 09:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві громади Харківщини візьмуть участь у пілотному проєкті щодо планування відновлення. Їхні заявки на участь у проєкті відібрали серед сотні, що були подані з різних регіонів України".