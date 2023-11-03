Японці допоможуть двом громадам Харківщини розробити плани відновлення
Дві громади Харківщини візьмуть участь у пілотному проєкті щодо планування відновлення. Їхні заявки на участь у проєкті відібрали серед сотні, що були подані з різних регіонів України.
Пілотний проєкт реалізують за підтримки UNDP в Україні та фінансування уряду Японії. У ньому братимуть участь десять громад, у тому числі Богодухівська та Валківська. Про це повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.
“У рамках проєкту громади отримають професійні консультації щодо розробки планів відновлення, проведення оцінки корупційних ризиків, посилення здатності місцевої влади реагувати на кризи та багато інших видів підтримки”, – написала вона у фейсбуці.
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При цьому чиновниця зазначила, що, на її думку, відновлення – “це не побудова нової радянської хрущовки на місці старої радянської хрущовки”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, громады, Егорова-Луценко;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 09:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві громади Харківщини візьмуть участь у пілотному проєкті щодо планування відновлення. Їхні заявки на участь у проєкті відібрали серед сотні, що були подані з різних регіонів України".