Без дождя, но прохладнее. Прогноз погоды в Харькове и области на 7 ноября
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 7 ноября, в Харькове и области будет несколько прохладнее, чем накануне. Несмотря на переменную облачность осадки не предвидятся.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов тепла. Днем — 11 — 13 градусов.
По области ночная температура составит 3 — 8 градусов тепла. Днем — 10 — 15 градусов.
Ветер западный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 7 ноября, осень, погода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 7 ноября, в Харькове и области будет несколько прохладнее, чем накануне. Несмотря на переменную облачность осадки не предвидятся.".