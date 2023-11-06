Без дождя, но прохладнее. Прогноз погоды в Харькове и области на 7 ноября

Во вторник, 7 ноября, в Харькове и области будет несколько прохладнее, чем накануне. Несмотря на переменную облачность осадки не предвидятся.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов тепла. Днем — 11 — 13 градусов.

По области ночная температура составит 3 — 8 градусов тепла. Днем — 10 — 15 градусов.

Ветер западный, 7 — 12 м/с.