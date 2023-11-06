Без дощу, але прохолодніше. Прогноз погоди в Харкові та області на 7 листопада
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 7 листопада, у Харкові та області буде дещо прохолодніше, ніж напередодні. Попри мінливу хмарність опади не передбачаються.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів покажуть від 5 до 7 градусів тепла. Вдень – 11 – 13 градусів.
По області нічна температура становитиме 3 – 8 градусів тепла. Вдень – 10 – 15 градусів.
Вітер західний, 7-12 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 7 ноября, осень, погода, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 19:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 7 листопада, у Харкові та області буде дещо прохолодніше, ніж напередодні. Попри мінливу хмарність опади не передбачаються.".