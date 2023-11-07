В Харькове три троллейбуса изменили нумерацию маршрутов: подробнее
Нумерацию трех троллейбусных маршрутов №119, 267 и 305 изменили в Харькове.
«До полномасштабного вторжения РФ маршруты №119, 267 и 304 были автобусными. После возобновления работы общественного транспорта их заменили троллейбусными и сейчас привели нумерацию в соответствие с действующей транспортной системой», — сообщили в Харьковском горсовете.
Так, троллейбус №119 теперь курсирует под №58 по маршруту: аэропорт – ул. Аэрофлотская – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – пер. Короленко – пер. Армянский (в обратном направлении: ул. Кооперативная – пер. Плетневский) – пл. Конституции – ул. Сумская – пл. Свободы – пр. Науки – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы (у трамвая).
Троллейбус №267 курсирует под №57 по маршруту: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – ул. Харьковских дивизий – разворотный круг «Парк «Встреча».
Троллейбус №304 курсирует под №59 по маршруту: ст. Рогань – ул. Роганская – ул. Луи Пастера – ул. Молодежная – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская» (в обратном направлении: ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского и дальше по маршруту).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, міськрада, маршрут, нумерация, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нумерацию трех троллейбусных маршрутов №119, 267 и 305 изменили в Харькове.".