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По улице на Салтовке на месяц ограничили движение машин из-за утечки газа

Общество 18:10   06.11.2023
Елена Нагорная
По улице на Салтовке на месяц ограничили движение машин из-за утечки газа

Движение транспорта по улице Раевской в Харькове, в районе перекрестка с улицей Николая Манойло, ограничили с 6 ноября по 6 декабря.

Это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Транспорт будет проезжать по свободной от выполнения работ полосе движения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 18:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Раевской в Харькове, в районе перекрестка с улицей Николая Манойло, ограничили с 6 ноября по 6 декабря.".