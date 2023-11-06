По улице на Салтовке на месяц ограничили движение машин из-за утечки газа
Движение транспорта по улице Раевской в Харькове, в районе перекрестка с улицей Николая Манойло, ограничили с 6 ноября по 6 декабря.
Это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Транспорт будет проезжать по свободной от выполнения работ полосе движения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, движение, транспорт, утечка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 18:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Раевской в Харькове, в районе перекрестка с улицей Николая Манойло, ограничили с 6 ноября по 6 декабря.".