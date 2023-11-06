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Вулицею на Салтівці на місяць обмежили рух машин через витік газу

Суспільство 18:10   06.11.2023
Олена Нагорна
Вулицею на Салтівці на місяць обмежили рух машин через витік газу

Рух транспорту вулицею Раєвської у Харкові, в районі перехрестя з вулицею Миколи Манойла, обмежили з 6 листопада по 6 грудня.

Це пов’язано із проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Транспорт проїжджатиме вільною від виконання робіт смугою руху.

Читайте також: Через витік газу рух на вулиці в Харкові обмежать на місяць

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 18:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту вулицею Раєвської у Харкові, в районі перехрестя з вулицею Миколи Манойла, обмежили з 6 листопада по 6 грудня.".