Вулицею на Салтівці на місяць обмежили рух машин через витік газу
Рух транспорту вулицею Раєвської у Харкові, в районі перехрестя з вулицею Миколи Манойла, обмежили з 6 листопада по 6 грудня.
Це пов’язано із проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Транспорт проїжджатиме вільною від виконання робіт смугою руху.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, движение, транспорт, утечка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 18:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту вулицею Раєвської у Харкові, в районі перехрестя з вулицею Миколи Манойла, обмежили з 6 листопада по 6 грудня.".