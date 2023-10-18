Через витік газу рух на вулиці в Харкові обмежать на місяць

Рух транспорту на вулиці Печенізькій, в районі будинку №7, обмежений з 18 жовтня по 18 листопада.

Причина – проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у Харківській міськраді.

Транспорт на цій ділянці дороги пропускатимуть смугою руху, де не йдуть ремонтні роботи.

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