Через витік газу рух на вулиці в Харкові обмежать на місяць
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Печенізькій, в районі будинку №7, обмежений з 18 жовтня по 18 листопада.
Причина – проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у Харківській міськраді.
Транспорт на цій ділянці дороги пропускатимуть смугою руху, де не йдуть ремонтні роботи.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 14:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Печенізькій, в районі будинку №7, обмежений з 18 жовтня по 18 листопада.".