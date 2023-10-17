У Харкові через виток газу на місяць обмежили рух на одній із вулиць

Рух транспорту на вулиці Миколи Манойла, на ділянці від будинків №51 до №67, обмежений з 16 жовтня по 16 листопада.

Причина – проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у Харківській міськраді.

Транспорт на цій ділянці дороги пропускатимуть однією смугою руху – тією, де не йдуть ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше рух транспорту на вулиці Миколи Манойла в районі житлових будинків №67 та 69 обмежили з 10 жовтня до 30 листопада. Також через аварійні роботи з ліквідації витоку газу.