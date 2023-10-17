У Харкові через виток газу на місяць обмежили рух на одній із вулиць
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Миколи Манойла, на ділянці від будинків №51 до №67, обмежений з 16 жовтня по 16 листопада.
Причина – проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у Харківській міськраді.
Транспорт на цій ділянці дороги пропускатимуть однією смугою руху – тією, де не йдуть ремонтні роботи.
Нагадаємо, раніше рух транспорту на вулиці Миколи Манойла в районі житлових будинків №67 та 69 обмежили з 10 жовтня до 30 листопада. Також через аварійні роботи з ліквідації витоку газу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, движение, міськрада, огранчили, улица, утечка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Миколи Манойла, на ділянці від будинків №51 до №67, обмежений з 16 жовтня по 16 листопада.".