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В Харькове из-за утечки газа на месяц ограничили движение на одной из улиц

Общество 13:33   17.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове из-за утечки газа на месяц ограничили движение на одной из улиц Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Николая Манойла, на участке от домов №51 до №67, ограничено с 16 октября по 16 ноября.

Причина – проведение аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Харьковском горсовете.

Транспорт на этом участке дороги будут пропускать по одной полосе движения — той, где не идут ремонтные работы.

Напомним, ранее движение транспорта на улице Николая Манойло в районе жилых домов №67 и 69 ограничили с 10 октября по 30 ноября. Также из-за аварийных работ по ликвидации утечки газа.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 13:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Николая Манойла, на участке от домов №51 до №67, ограничено с 16 октября по 16 ноября.".