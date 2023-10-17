В Харькове из-за утечки газа на месяц ограничили движение на одной из улиц

Движение транспорта на улице Николая Манойла, на участке от домов №51 до №67, ограничено с 16 октября по 16 ноября.

Причина – проведение аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Харьковском горсовете.

Транспорт на этом участке дороги будут пропускать по одной полосе движения — той, где не идут ремонтные работы.

Напомним, ранее движение транспорта на улице Николая Манойло в районе жилых домов №67 и 69 ограничили с 10 октября по 30 ноября. Также из-за аварийных работ по ликвидации утечки газа.