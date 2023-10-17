В Харькове из-за утечки газа на месяц ограничили движение на одной из улиц
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Николая Манойла, на участке от домов №51 до №67, ограничено с 16 октября по 16 ноября.
Причина – проведение аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Харьковском горсовете.
Транспорт на этом участке дороги будут пропускать по одной полосе движения — той, где не идут ремонтные работы.
Напомним, ранее движение транспорта на улице Николая Манойло в районе жилых домов №67 и 69 ограничили с 10 октября по 30 ноября. Также из-за аварийных работ по ликвидации утечки газа.
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Николая Манойла, на участке от домов №51 до №67, ограничено с 16 октября по 16 ноября.".