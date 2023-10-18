Из-за утечки газа движение на улице в Харькове ограничат на месяц
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Печенежской, в районе дома №7, ограничено с 18 октября по 18 ноября.
Причина – проведение аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Харьковском горсовете.
Транспорт на этом участке дороги будут пропускать полосой движения, где не идут ремонтные работы.
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 14:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Печенежской, в районе дома №7, ограничено с 18 октября по 18 ноября.".