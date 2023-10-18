Из-за утечки газа движение на улице в Харькове ограничат на месяц

Движение транспорта на улице Печенежской, в районе дома №7, ограничено с 18 октября по 18 ноября.

Причина – проведение аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Харьковском горсовете.

Транспорт на этом участке дороги будут пропускать полосой движения, где не идут ремонтные работы.