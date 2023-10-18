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Из-за утечки газа движение на улице в Харькове ограничат на месяц

Общество 14:58   18.10.2023
Виктория Яковенко
Из-за утечки газа движение на улице в Харькове ограничат на месяц Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Печенежской, в районе дома №7, ограничено с 18 октября по 18 ноября.

Причина – проведение аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Харьковском горсовете.

Транспорт на этом участке дороги будут пропускать полосой движения, где не идут ремонтные работы.

Читайте также: В Харькове из-за утечки газа на месяц ограничили движение на одной из улиц

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 14:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Печенежской, в районе дома №7, ограничено с 18 октября по 18 ноября.".