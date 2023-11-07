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У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці

Суспільство 13:37   07.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці Фото: Харківська міськрада

Нумерацію трьох тролейбусних маршрутів №119, 267 та 305 змінили у Харкові.

«До повномасштабного вторгнення РФ маршрути №119, 267 та 304 були автобусними. Після відновлення роботи громадського транспорту їх замінили тролейбусними і зараз привели нумерацію у відповідність до чинної транспортної системи», – повідомили у Харківській міськраді.

Так, тролейбус №119 тепер курсує під №58 за маршрутом:  аеропорт – вул. Аерофлотська – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – пров. Короленка – пров. Вірменський (у зворотному напрямку: вул. Кооперативна – пров. Плетнівський) – пл. Конституції – вул. Сумська – пл. Свободи – пр. Науки – вул. Ахсарова – пр. Людвіга Свободи – пр. Перемоги (коло трамвая).

Тролейбус №267 курсує під №57 за маршрутом: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч».

Тролейбус №304 курсує під №59 за маршрутом: ст. Рогань – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська» (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського і далі за маршрутом).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 13:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нумерацію трьох тролейбусних маршрутів №119, 267 та 305 змінили у Харкові.".