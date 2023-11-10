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Автомобиль за 12,8 млн грн получила полиция Харьковщины (фото)

Общество 12:09   10.11.2023
Оксана Горун
Автомобиль за 12,8 млн грн получила полиция Харьковщины (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Спецподразделению Нацполиции «КОРД», действующему в Харьковской области, передали бронированный автомобиль «Казак».

«Этот автомобиль, стоимостью 12,8 млн грн, приобретен за средства областного бюджета в рамках программы поддержки Сил обороны Украины», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

КОРД получил автомобиль "Казак"
Фото: telegram Олега Синегубова

Бронированное авто оборудовано всем необходимым для работы в «горячих точках» области. Сейчас спецподразделения «КОРД», по информации Синегубова, выполняют «различные важные задачи на Купянском направлении». В том числе они помогают эвакуировать семьи с детьми из-под обстрелов у линии фронта.

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КОРД получил автомобиль "Казак" 2
Фото: telegram Олега Синегубова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 12:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спецподразделению Нацполиции «КОРД», действующему в Харьковской области, передали бронированный автомобиль «Казак»".