Автомобиль за 12,8 млн грн получила полиция Харьковщины (фото)
Фото: telegram Олега Синегубова
Спецподразделению Нацполиции «КОРД», действующему в Харьковской области, передали бронированный автомобиль «Казак».
«Этот автомобиль, стоимостью 12,8 млн грн, приобретен за средства областного бюджета в рамках программы поддержки Сил обороны Украины», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Бронированное авто оборудовано всем необходимым для работы в «горячих точках» области. Сейчас спецподразделения «КОРД», по информации Синегубова, выполняют «различные важные задачи на Купянском направлении». В том числе они помогают эвакуировать семьи с детьми из-под обстрелов у линии фронта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автомобиль, полиция, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 12:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спецподразделению Нацполиции «КОРД», действующему в Харьковской области, передали бронированный автомобиль «Казак»".