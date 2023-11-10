Автомобиль за 12,8 млн грн получила полиция Харьковщины (фото)

Спецподразделению Нацполиции «КОРД», действующему в Харьковской области, передали бронированный автомобиль «Казак».

«Этот автомобиль, стоимостью 12,8 млн грн, приобретен за средства областного бюджета в рамках программы поддержки Сил обороны Украины», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Бронированное авто оборудовано всем необходимым для работы в «горячих точках» области. Сейчас спецподразделения «КОРД», по информации Синегубова, выполняют «различные важные задачи на Купянском направлении». В том числе они помогают эвакуировать семьи с детьми из-под обстрелов у линии фронта.

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