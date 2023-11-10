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Автомобіль за 12,8 млн грн отримала поліція Харківщини (фото)

Суспільство 12:09   10.11.2023
Оксана Горун
Автомобіль за 12,8 млн грн отримала поліція Харківщини (фото) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Спецпідрозділу Нацполіції “КОРД”, що діє в Харківській області, передали броньований автомобіль “Козак”.

“Ця автівка, вартістю 12,8 млн грн, придбана за кошти обласного бюджету в рамках програми підтримки Сил оборони України”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

КОРД ​​отримав автомобіль "Козак"
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Броньоване авто обладнане всім необхідним для роботи в гарячих точках області. Наразі спецпідрозділи “КОРД”, за інформацією Синєгубова, виконують “різні важливі завдання на Куп’янському напрямку”. У тому числі вони допомагають евакуювати сім’ї з дітьми з-під обстрілів біля лінії фронту.

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КОРД ​​отримав автомобіль "Козак" 2
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 12:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спецпідрозділу Нацполіції “КОРД”, що діє в Харківській області, передали броньований автомобіль “Козак”".