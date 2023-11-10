Автомобіль за 12,8 млн грн отримала поліція Харківщини (фото)

Спецпідрозділу Нацполіції “КОРД”, що діє в Харківській області, передали броньований автомобіль “Козак”.

“Ця автівка, вартістю 12,8 млн грн, придбана за кошти обласного бюджету в рамках програми підтримки Сил оборони України”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Броньоване авто обладнане всім необхідним для роботи в гарячих точках області. Наразі спецпідрозділи “КОРД”, за інформацією Синєгубова, виконують “різні важливі завдання на Куп’янському напрямку”. У тому числі вони допомагають евакуювати сім’ї з дітьми з-під обстрілів біля лінії фронту.