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БПЛА передали бойцам, защищающим Харьковскую область от россиян

Общество 18:11   21.11.2023
Оксана Якушко
БПЛА передали бойцам, защищающим Харьковскую область от россиян

БПЛА украинского производства «Sirko 2» рассчитан на ведение аэроразведки и дистанционной корректировки огня, сообщила ХОВА.

Беспилотник «Sirko 2» преодолевает 30-40 км и подниматься на высоту почти в 2 км.

«Искренне спасибо украинским воинам за защиту Харьковщины от российских оккупантов. Убеждена, что именно этот БПЛА пригодится силам обороны», — сказала Почетный консул Черногории в Харькове Ольга Алексеенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 18:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БПЛА украинского производства «Sirko 2» рассчитан на ведение аэроразведки и дистанционной корректировки огня, сообщила ХОВА.".