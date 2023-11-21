БПЛА передали бойцам, защищающим Харьковскую область от россиян

БПЛА украинского производства «Sirko 2» рассчитан на ведение аэроразведки и дистанционной корректировки огня, сообщила ХОВА.

Беспилотник «Sirko 2» преодолевает 30-40 км и подниматься на высоту почти в 2 км.

«Искренне спасибо украинским воинам за защиту Харьковщины от российских оккупантов. Убеждена, что именно этот БПЛА пригодится силам обороны», — сказала Почетный консул Черногории в Харькове Ольга Алексеенко.