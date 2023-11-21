БПЛА передали бойцам, защищающим Харьковскую область от россиян
БПЛА украинского производства «Sirko 2» рассчитан на ведение аэроразведки и дистанционной корректировки огня, сообщила ХОВА.
Беспилотник «Sirko 2» преодолевает 30-40 км и подниматься на высоту почти в 2 км.
«Искренне спасибо украинским воинам за защиту Харьковщины от российских оккупантов. Убеждена, что именно этот БПЛА пригодится силам обороны», — сказала Почетный консул Черногории в Харькове Ольга Алексеенко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 18:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БПЛА украинского производства «Sirko 2» рассчитан на ведение аэроразведки и дистанционной корректировки огня, сообщила ХОВА.".