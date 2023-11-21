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БПЛА передали бійцям, які боронять Харківську область від росіян

Суспільство 18:11   21.11.2023
Оксана Якушко
БПЛА передали бійцям, які боронять Харківську область від росіян

БПЛА українського виробництва «Sirko 2» розрахована на ведення аеророзвідки та дистанційного коригування вогню, повідомила ХОВА.

Безпілотник “Sirko 2” долає 30-40 км і підніматиметься на висоту майже в 2 км.

«Щиро дякую українським воїнам за захист Харківщини від російських окупантів. Переконана, що саме цей БПЛА стане у нагоді силам оборони», – сказала Почесний консул Чорногорії в місті Харкові Ольга Олексієнко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 18:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "БПЛА українського виробництва «Sirko 2» розрахована на ведення аеророзвідки та дистанційного коригування вогню, повідомила ХОВА.".