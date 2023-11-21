БПЛА передали бійцям, які боронять Харківську область від росіян
БПЛА українського виробництва «Sirko 2» розрахована на ведення аеророзвідки та дистанційного коригування вогню, повідомила ХОВА.
Безпілотник “Sirko 2” долає 30-40 км і підніматиметься на висоту майже в 2 км.
«Щиро дякую українським воїнам за захист Харківщини від російських окупантів. Переконана, що саме цей БПЛА стане у нагоді силам оборони», – сказала Почесний консул Чорногорії в місті Харкові Ольга Олексієнко.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: БПЛА, дрон, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 18:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "БПЛА українського виробництва «Sirko 2» розрахована на ведення аеророзвідки та дистанційного коригування вогню, повідомила ХОВА.".