БПЛА передали бійцям, які боронять Харківську область від росіян

БПЛА українського виробництва «Sirko 2» розрахована на ведення аеророзвідки та дистанційного коригування вогню, повідомила ХОВА.

Безпілотник “Sirko 2” долає 30-40 км і підніматиметься на висоту майже в 2 км.

«Щиро дякую українським воїнам за захист Харківщини від російських окупантів. Переконана, що саме цей БПЛА стане у нагоді силам оборони», – сказала Почесний консул Чорногорії в місті Харкові Ольга Олексієнко.