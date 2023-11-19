У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
Безпілотник за чотири години – школяр, який живе у Харкові, забезпечує ЗСУ технікою власного виробництва. Запчастини для дронів він частково купує, частково – виготовляє сам на 3D-принтері, повідомляє “5 канал”.
11-класник із Харкова Радомир Тютюнник уже передав ЗСУ близько пів сотні дронів-камікадзе. Техніку, яка потрібна на фронті щогодини, створити нескладно, стверджує школяр. Він сам знайшов необхідну інформацію в інтернеті та зміг зібрати перший дрон лише за чотири години.
“Ми вчилися по ютубу збирати їх, були схеми, як все це правильно робити. Тобто нічого важкого в цьому немає”, – каже Радомир.
Бойову техніку хлопець збирає вдома – після уроків та у вихідні. Запчастини в основному купує. Перші купував за свої кишенькові гроші, а зараз проводить збори в соцмережах. Частину деталей виготовляє сам – на 3Д-принтері. Безпілотники виробництва Радомира можуть переносити вагу понад 1 кг на відстань до 10 км.
“До нього йде великий акумулятор на 8 тисяч 400 мАм. Це дуже потужний акумулятор і дрон здатний літати до 10 км з цим акумулятором”, – розповідає школяр-виробник.
Якість безпілотників Радомира підтверджують воїни ЗСУ. Вони активно шлють хлопцеві відеозвіти з фронту та чекають на нові постачання дронів.
“Радомир показав, що збирати їх не складно. Собівартість дрона становить 15 тисяч гривень. Як на ринку їх купують-продають по 30, 25 по 40”, – поділився пресофіцер Оперативного угруповання військ “Харків” Олександр Бондаренко.
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Зараз у роботі в Радомира ще близько чотирьох десятків БПЛА. Гроші на них хлопець уже зібрав та частково придбав запчастини. Враховуючи попит, що різко зростає, зараз 11-класник шукає собі помічників, щоб прискорити виробництво.
“Моя думка, що потрібно налагодити конвеєр, щоб виробництво не закінчувалося, але для цього потрібні меценати й кошти. Також потрібно залучити дуже багато людей”, – каже Радомир.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотник за чотири години – школяр, який живе у Харкові, забезпечує ЗСУ технікою власного виробництва. Запчастини для дронів він частково купує, частково – виготовляє сам на 3D-принтері, повідомляє “5 канал”".