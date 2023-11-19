Live
  • Пн 20.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.14
  • EUR 39.26

У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)

Репортаж 20:50   19.11.2023
Оксана Горун
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)

Безпілотник за чотири години – школяр, який живе у Харкові, забезпечує ЗСУ технікою власного виробництва. Запчастини для дронів він частково купує, частково – виготовляє сам на 3D-принтері, повідомляє “5 канал”.

11-класник із Харкова Радомир Тютюнник уже передав ЗСУ близько пів сотні дронів-камікадзе. Техніку, яка потрібна на фронті щогодини, створити нескладно, стверджує школяр. Він сам знайшов необхідну інформацію в інтернеті та зміг зібрати перший дрон лише за чотири години.

“Ми вчилися по ютубу збирати їх, були схеми, як все це правильно робити. Тобто нічого важкого в цьому немає”, – каже Радомир.

Бойову техніку хлопець збирає вдома – після уроків та у вихідні. Запчастини в основному купує. Перші купував за свої кишенькові гроші, а зараз проводить збори в соцмережах. Частину деталей виготовляє сам – на 3Д-принтері. Безпілотники виробництва Радомира можуть переносити вагу понад 1 кг на відстань до 10 км.

“До нього йде великий акумулятор на 8 тисяч 400 мАм. Це дуже потужний акумулятор і дрон здатний літати до 10 км з цим акумулятором”, – розповідає школяр-виробник.

Якість безпілотників Радомира підтверджують воїни ЗСУ. Вони активно шлють хлопцеві відеозвіти з фронту та чекають на нові постачання дронів.

“Радомир показав, що збирати їх не складно. Собівартість дрона становить 15 тисяч гривень. Як на ринку їх купують-продають по 30, 25 по 40”, – поділився пресофіцер Оперативного угруповання військ “Харків” Олександр Бондаренко.

Читайте також: Миші конкурують з окупантами. Як харківські бійці ЗСУ борються з гризунами

Зараз у роботі в Радомира ще близько чотирьох десятків БПЛА. Гроші на них хлопець уже зібрав та частково придбав запчастини. Враховуючи попит, що різко зростає, зараз 11-класник шукає собі помічників, щоб прискорити виробництво.

“Моя думка, що потрібно налагодити конвеєр, щоб виробництво не закінчувалося, але для цього потрібні меценати й кошти. Також потрібно залучити дуже багато людей”, – каже Радомир.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
19.11.2023, 22:00
На Харківщині підсилили ППО (фото)
На Харківщині підсилили ППО (фото)
19.11.2023, 14:35
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
19.11.2023, 20:50
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
19.11.2023, 19:38
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
19.11.2023, 19:18
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
19.11.2023, 20:43

Новини за темою:

19:53
Головні новини Харкова 18.11: комунальники готові до снігу, обстріл Козачої
11:44
Прикордонники трофейним БпЛА знищили техніку РФ на Куп’янському напрямку
21:34
Танк РФ за $3,5 млн спалив дрон харківської 92-ї ОШБр під Бахмутом (відео)
20:14
Ударні дрони залетіли на Харківщину. Мельник закликає не знімати роботу ППО
19:51
Дрони харківської 92-ї ОШБр підбили ворожої техніки на $3,9 млн (відео)

Ви читали новину: «У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 20:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотник за чотири години – школяр, який живе у Харкові, забезпечує ЗСУ технікою власного виробництва. Запчастини для дронів він частково купує, частково – виготовляє сам на 3D-принтері, повідомляє “5 канал”".