В Харькове 11-классник сам собирает дроны-камикадзе для ВСУ (видео)

Беспилотник за четыре часа — школьник, живущий в Харькове, обеспечивает ВСУ техникой собственного производства. Запчасти для дронов он частично покупает, частично — изготавливает сам на 3D-принтере, сообщает «5 канал».

11-классник из Харькова Радомир Тютюнник уже передал ВСУ около полусотни дронов-камикадзе. Технику, которая необходима на фронте ежечасно, создать несложно, утверждает школьник. Он сам нашел необходимую информацию в интернете и смог собирать первый дрон всего за четыре часа.

«Мы учились по YouTube собирать их. Были схемы, как все это правильно делать. То есть ничего тяжелого в этом нет», – говорит Радомир.

Боевую технику парень собирает дома — после уроков и по выходным. Запчасти, в основном, покупает. Первые приобретал за свои карманные деньги, а сейчас проводит сборы в соцсетях. Часть деталей производит сам — на 3D-принтере. Беспилотники производства Радомира могут переносить тяжесть более 1 кг на расстояние до 10 км.

«К нему идет большой аккумулятор на 8 тысяч 400 мАм. Это очень мощный аккумулятор, и дрон способен летать до 10 км с этим аккумулятором», – рассказывает школьник-производитель.

Качество беспилотников Радомира подтверждают воины ВСУ. Они активно шлют парню видеоотчеты с фронта и ждут новых поставок дронов.

«Радомир показал, что собирать их не сложно. Себестоимость дрона составляет 15 тысяч гривен. А на рынке их покупают-продают по 30, 25 по 40», — поделился пресс-офицер Оперативной группировки войск «Харьков» Александр Бондаренко.

Сейчас в работе у Радомира еще порядка четырех десятков БПЛА. Деньги на них парень уже собрал и частично приобрел запчасти. Учитывая резко возрастающий спрос, сейчас 11-классник ищет себе помощников, чтобы ускорить производство.

«Мое мнение, что нужно наладить конвейер, чтобы производство не останавливалось, но для этого нужны меценаты и средства. Также нужно привлечь очень много людей», – говорит Радомир.