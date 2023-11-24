В воскресенье вместо троллейбуса на Салтовке в Харькове будет ходить автобус
В воскресенье, 26 ноября, вечером с 20:00 и до завершения движения троллейбус №24 не будет ходить по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «602-й микрорайон».
Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время троллейбус №24 курсировать не будет. Пассажиров будет возить временный автобус №24 по маршруту: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – пр. Юбилейный (602-й микрорайон).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: автобус, ремонт, салтовка, транспорт, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 26 ноября, вечером с 20:00 и до завершения движения троллейбус №24 не будет ходить по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «602-й микрорайон».".