В воскресенье вместо троллейбуса на Салтовке в Харькове будет ходить автобус

В воскресенье, 26 ноября, вечером с 20:00 и до завершения движения троллейбус №24 не будет ходить по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «602-й микрорайон».

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время троллейбус №24 курсировать не будет. Пассажиров будет возить временный автобус №24 по маршруту: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – пр. Юбилейный (602-й микрорайон).