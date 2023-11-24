У неділю замість тролейбуса на Салтівці у Харкові ходитиме автобус

У неділю, 26 листопада, увечері від 20:00 і до завершення руху тролейбус №24 не ходитиме пр. Ювілейним, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «602-й мікрорайон».

Це пов’язано із ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час тролейбус №24 не курсуватиме. Для забезпечення транспортного сполучення буде організована робота тимчасового автобуса №24 за маршрутом: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Ювілейний (602-й мікрорайон).