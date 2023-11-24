У неділю замість тролейбуса на Салтівці у Харкові ходитиме автобус
У неділю, 26 листопада, увечері від 20:00 і до завершення руху тролейбус №24 не ходитиме пр. Ювілейним, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «602-й мікрорайон».
Це пов’язано із ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час тролейбус №24 не курсуватиме. Для забезпечення транспортного сполучення буде організована робота тимчасового автобуса №24 за маршрутом: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Ювілейний (602-й мікрорайон).
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: автобус, ремонт, салтовка, транспорт, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 26 листопада, увечері від 20:00 і до завершення руху тролейбус №24 не ходитиме пр. Ювілейним, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «602-й мікрорайон».".