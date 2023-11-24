Live
  • Пт 24.11.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

У неділю замість тролейбуса на Салтівці у Харкові ходитиме автобус

Суспільство 17:40   24.11.2023
Оксана Якушко
У неділю замість тролейбуса на Салтівці у Харкові ходитиме автобус

У неділю, 26 листопада, увечері від 20:00 і до завершення руху тролейбус №24 не ходитиме пр. Ювілейним, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «602-й мікрорайон».

Це пов’язано із ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час тролейбус №24 не курсуватиме. Для забезпечення транспортного сполучення буде організована робота тимчасового автобуса №24 за маршрутом: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Ювілейний (602-й мікрорайон).

Читайте також: Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Немічев із Kraken пропонує добровільно мобілізовувати ув’язнених і судимих
Немічев із Kraken пропонує добровільно мобілізовувати ув’язнених і судимих
24.11.2023, 18:32
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
21.11.2023, 09:54
У неділю замість тролейбуса на Салтівці у Харкові ходитиме автобус
У неділю замість тролейбуса на Салтівці у Харкові ходитиме автобус
24.11.2023, 17:40
США і Німеччина хочуть змусити Зеленського піти на переговори з РФ
США і Німеччина хочуть змусити Зеленського піти на переговори з РФ
24.11.2023, 16:13
У Холодногірському районі Харкова відновлюють колектор
У Холодногірському районі Харкова відновлюють колектор
24.11.2023, 16:58
Головні новини Харкова 24.11: Прибув потяг Food Train з американською їжею
Головні новини Харкова 24.11: Прибув потяг Food Train з американською їжею
24.11.2023, 16:40

Новини за темою:

09:54
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
13:37
У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці
18:22
Завтра замість трамваїв на Салтівці пасажирів возитиме автобус
17:04
Три дні не ходитимуть трамвай і автобус деякими маршрутами у Харкові
15:18
На Салтівці у вихідні змінять маршрути трамваї й пустять тимчасовий автобус

Ви читали новину: «У неділю замість тролейбуса на Салтівці у Харкові ходитиме автобус»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 17:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 26 листопада, увечері від 20:00 і до завершення руху тролейбус №24 не ходитиме пр. Ювілейним, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «602-й мікрорайон».".