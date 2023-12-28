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Более 1500 жителей Казачьей Лопани снова со светом

Общество 12:07   28.12.2023
Оксана Якушко
Более 1500 жителей Казачьей Лопани снова со светом

Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭМ) возобновили электроснабжение более 1500 потребителей пограничной Казачьей Лопани, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Жители поселка остались без света поздно вечером 26 декабря – вражеские обстрелы повредили высоковольтные линии 10 кВ, рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 12:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭМ) возобновили электроснабжение более 1500 потребителей пограничной Казачьей Лопани, сообщили в «Харьковоблэнерго».".