Более 1500 жителей Казачьей Лопани снова со светом
Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭМ) возобновили электроснабжение более 1500 потребителей пограничной Казачьей Лопани, сообщили в «Харьковоблэнерго».
Жители поселка остались без света поздно вечером 26 декабря – вражеские обстрелы повредили высоковольтные линии 10 кВ, рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", высоковольтные провода, Козачья Лопань, ремонт, світло, свет, Харьковская область, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 12:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭМ) возобновили электроснабжение более 1500 потребителей пограничной Казачьей Лопани, сообщили в «Харьковоблэнерго».".