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Понад 1500 споживачів Козачої Лопані на Харківщині знову зі світлом

Суспільство 12:07   28.12.2023
Оксана Якушко
Понад 1500 споживачів Козачої Лопані на Харківщині знову зі світлом

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання понад 1500 споживачів прикордонної Козачої Лопані, повідомили у “Харківобленерго”.

Мешканці селища залишилися без світла пізно увечері 26 грудня – ворожі обстріли пошкодили високовольтні лінії 10 кВ, розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Клімчук.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 12:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання понад 1500 споживачів прикордонної Козачої Лопані, повідомили у “Харківобленерго”. ".