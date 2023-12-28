Понад 1500 споживачів Козачої Лопані на Харківщині знову зі світлом
Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання понад 1500 споживачів прикордонної Козачої Лопані, повідомили у “Харківобленерго”.
Мешканці селища залишилися без світла пізно увечері 26 грудня – ворожі обстріли пошкодили високовольтні лінії 10 кВ, розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Клімчук.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", высоковольтные провода, електроенергія, Козачья Лопань, ремонт, світло, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 12:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання понад 1500 споживачів прикордонної Козачої Лопані, повідомили у “Харківобленерго”. ".