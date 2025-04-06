КАБы, РСЗО и «Шахед»: чем обстреливали россияне Харьковщину в течение суток

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.

🔹 По данным Синегубова, в 13:18 в поселке Боровая в результате обстрела горела хозяйственная постройка на площади 27 м. кв. и кровля частного дома на площади 3 м. кв.

🔹 В 10:50 из-за удара четырех FPV-дронов повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и ЛЭП.

🔹 В 09:00, предварительно из РСЗО, россияне обстреляли Купянск. Разрушен частный дом и хозяйственная постройка. Повреждено остекление окон многоэтажки, двух частных домов и лицея.

🔹 В 08:30 на Купянск ВС РФ сбросили КАБ – повреждены кровля и остекление окон горсовета.

🔹 В 08:12 в результате обстрела Казачьей Лопани повреждены четыре частных дома.

🔹 В 06:07 КАБ ударил по поселку Слатино. Там пострадали 14 домов.

🔹 В 05:42 авиабомбы прилетели по Купянску – горели балконы на четвертом и седьмом этажах девятиэтажки. Также на открытой территории загорелась посадка.

🔹 В 00:25 из-за удара БпЛА типа «Шахед» горела палатка со стройматериалами и мебелью, которая находилась во дворе учебного заведения в поселке Старый Салтов.