КАБы, РСЗО и «Шахед»: чем обстреливали россияне Харьковщину в течение суток
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.
🔹 По данным Синегубова, в 13:18 в поселке Боровая в результате обстрела горела хозяйственная постройка на площади 27 м. кв. и кровля частного дома на площади 3 м. кв.
🔹 В 10:50 из-за удара четырех FPV-дронов повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и ЛЭП.
🔹 В 09:00, предварительно из РСЗО, россияне обстреляли Купянск. Разрушен частный дом и хозяйственная постройка. Повреждено остекление окон многоэтажки, двух частных домов и лицея.
🔹 В 08:30 на Купянск ВС РФ сбросили КАБ – повреждены кровля и остекление окон горсовета.
🔹 В 08:12 в результате обстрела Казачьей Лопани повреждены четыре частных дома.
🔹 В 06:07 КАБ ударил по поселку Слатино. Там пострадали 14 домов.
🔹 В 05:42 авиабомбы прилетели по Купянску – горели балконы на четвертом и седьмом этажах девятиэтажки. Также на открытой территории загорелась посадка.
🔹 В 00:25 из-за удара БпЛА типа «Шахед» горела палатка со стройматериалами и мебелью, которая находилась во дворе учебного заведения в поселке Старый Салтов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 09:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.".