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РФ била из авиации, где атаковала на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на утро

Фронт 08:13   06.04.2025
Виктория Яковенко
РФ била из авиации, где атаковала на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на утро Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Казачья Лопань и Слатино.

За прошедшие сутки на Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Харьковском направлении произошел один бой в районе населенного пункта Каменка.

Напомним, аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля сообщили, что противник продвинулся вблизи села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 08:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".