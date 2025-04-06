РФ била из авиации, где атаковала на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на утро
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Казачья Лопань и Слатино.
За прошедшие сутки на Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.
На Харьковском направлении произошел один бой в районе населенного пункта Каменка.
Напомним, аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля сообщили, что противник продвинулся вблизи села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 08:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".