РФ била из авиации, где атаковала на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на утро

О ситуации в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Казачья Лопань и Слатино.

За прошедшие сутки на Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Харьковском направлении произошел один бой в районе населенного пункта Каменка.

Напомним, аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля сообщили, что противник продвинулся вблизи села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде.