КАБы ударили по Харьковщине: пострадала женщина, произошел пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Днем 2 мая враг нанес удары управляемыми авиабомбами по селу Цаповка Золочевской громады.
«В результате попаданий были частично разрушены и повреждены двухэтажные и жилые дома, хозяйственные постройки. Произошел пожар на территории частного домовладения: горел жилой дом и сухая трава во дворе», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В результате обстрела пострадала женщина 1950 года рождения.
«К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались семь спасателей и две единицы техники», — добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, ГСЧС в Харьковской области, КАБ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 2 мая враг нанес удары управляемыми авиабомбами по селу Цаповка Золочевской громады.".