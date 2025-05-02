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КАБы ударили по Харьковщине: пострадала женщина, произошел пожар (фото)

Происшествия 14:39   02.05.2025
Виктория Яковенко
КАБы ударили по Харьковщине: пострадала женщина, произошел пожар (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Днем 2 мая враг нанес удары управляемыми авиабомбами по селу Цаповка Золочевской громады.

«В результате попаданий были частично разрушены и повреждены двухэтажные и жилые дома, хозяйственные постройки. Произошел пожар на территории частного домовладения: горел жилой дом и сухая трава во дворе», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате обстрела пострадала женщина 1950 года рождения.

«К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались семь спасателей и две единицы техники», — добавили в ГСЧС.

удар КАБ по Золочевщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар КАБ по Золочевщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар КАБ по Золочевщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар КАБ по Золочевщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар КАБ по Золочевщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: БпЛА ударил у дома в тыловом районе на Харьковщине: пострадала женщина

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 2 мая враг нанес удары управляемыми авиабомбами по селу Цаповка Золочевской громады.".