КАБы ударили по Харьковщине: пострадала женщина, произошел пожар (фото)

Днем 2 мая враг нанес удары управляемыми авиабомбами по селу Цаповка Золочевской громады.

«В результате попаданий были частично разрушены и повреждены двухэтажные и жилые дома, хозяйственные постройки. Произошел пожар на территории частного домовладения: горел жилой дом и сухая трава во дворе», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате обстрела пострадала женщина 1950 года рождения.

«К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались семь спасателей и две единицы техники», — добавили в ГСЧС.