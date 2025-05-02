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БпЛА ударил у дома в тыловом районе на Харьковщине: пострадала женщина

Происшествия 08:21   02.05.2025
Оксана Горун
БпЛА ударил у дома в тыловом районе на Харьковщине: пострадала женщина

72-летняя жительница села Николаевка Первая Близнюковской громады ночью на 2 мая испытала острую реакцию на стресс из-за атаки российского БпЛА, сообщили в ГСЧС.

«В ночь на 2 мая вражеский БпЛА попал на территорию частного домовладения в селе Николаевка Первая Близнюковской громады Лозовского района. В результате взрыва 72-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс, загорелась сухая трава и дрова на площади 5 м кв. Также поврежден частный жилой дом и хозяйственное сооружение», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели сообщили, что в целом за сутки в области было 50 пожаров, из них два — из-за обстрелов. Второй произошел в Купянске.

«Утром вражеская авиабомба, сброшенная на г. Купянск, вызвала пожар в частном доме. Там горела балка перекрытия на площади 5 кв. м. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

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Спасатели обнаружили тело погибшей на месте «прилета» по дому в Ольховатке Харьковского района. Это женщина 1971 года рождения. Также на месте повреждены четыре частных дома.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "72-летняя жительница села Николаевка Первая Близнюковской громады ночью на 2 мая испытала острую реакцию на стресс из-за атаки российского БпЛА, сообщили в ГСЧС".