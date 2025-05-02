Враг атаковал в сторону Липцев — Генштаб
Генштаб ВСУ утром 2 мая сообщил о ситуации на фронте на Харьковщине: количество боев на Харьковском направлении возрастает.
«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополи и в сторону Нововасильевки и Липцев», — проинформировали в Генштабе.
На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы в районах Новоосиново, Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 199 боев.
«Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БпЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны», — отметили в ГШ.
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Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, липцы, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 2 мая сообщил о ситуации на фронте на Харьковщине: количество боев на Харьковском направлении возрастает".