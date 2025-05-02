Враг атаковал в сторону Липцев — Генштаб

Генштаб ВСУ утром 2 мая сообщил о ситуации на фронте на Харьковщине: количество боев на Харьковском направлении возрастает.

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополи и в сторону Нововасильевки и Липцев», — проинформировали в Генштабе.

На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы в районах Новоосиново, Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 199 боев.

«Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БпЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны», — отметили в ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.