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Еще 303 защитника Украины вернули домой в результате обмена

Общество 13:04   25.05.2025
Оксана Якушко
Еще 303 защитника Украины вернули домой в результате обмена Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Сегодня прошел последний этап обмена в формате «1000 на 1000», сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Все 303 освобожденных сегодня – мужчины, рядовые и сержанты. Освобожденные защитники защищали Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Домой вернулись 70 защитников Мариуполя», — отметили в штабе.

В этот раз среди освобожденных воинов — представители ВСУ, в частности, Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Нацгвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В первый день большого обмена домой вернулись 14 харьковских воинов, во второй — 30.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 13:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня прошел последний этап обмена в формате «1000 на 1000», сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.".