Еще 303 защитника Украины вернули домой в результате обмена

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Сегодня прошел последний этап обмена в формате «1000 на 1000», сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Все 303 освобожденных сегодня – мужчины, рядовые и сержанты. Освобожденные защитники защищали Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Домой вернулись 70 защитников Мариуполя», — отметили в штабе.

В этот раз среди освобожденных воинов — представители ВСУ, в частности, Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Нацгвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

В первый день большого обмена домой вернулись 14 харьковских воинов, во второй — 30.