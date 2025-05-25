Еще 303 защитника Украины вернули домой в результате обмена
Сегодня прошел последний этап обмена в формате «1000 на 1000», сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
«Все 303 освобожденных сегодня – мужчины, рядовые и сержанты. Освобожденные защитники защищали Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Домой вернулись 70 защитников Мариуполя», — отметили в штабе.
В этот раз среди освобожденных воинов — представители ВСУ, в частности, Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Нацгвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.
В первый день большого обмена домой вернулись 14 харьковских воинов, во второй — 30.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, обмен пленными, плен;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 13:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня прошел последний этап обмена в формате «1000 на 1000», сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.".