Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 18 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью ожидают кратковременный дождь, грозу, днем местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем воздух прогреется до 21 – 26°.
В Харькове ночью прогнозируют кратковременный дождь и грозу⚡️, день пройдет без осадков☀️.
Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 15 °, днем столбик термометра поднимется до 21 — 23 °.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 20:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".