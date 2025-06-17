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Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области

Погода 20:13   17.06.2025
Оксана Якушко
Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 18 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидают кратковременный дождь, грозу, днем ​​местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем ​​воздух прогреется до 21 – 26°.

В Харькове ночью прогнозируют кратковременный дождь и грозу⚡️, день пройдет без осадков☀️.

Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 15 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 21 — 23 °.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 20:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".