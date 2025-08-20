Два боя продолжаются на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении состоялись пять боев у Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в направлении Екатериновки, сообщил Генштаб ВСУ.
Два боя продолжаются.
На Купянском направлении россияне однажды бесполезно атаковали позиции украинских подразделений возле Купянска.
На Лиманском направлении россияне совершили больше всего штурмов – 24 на позиции украинцев возле сел Карповка, Редкодуб, Колодязь, Мирное, Торское и в направлении сел Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка. Сейчас идут шесть боев.
Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
