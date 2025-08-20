Два бої тривають на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку відбулися п’ять боїв біля Вовчанська, Амбарного, Фіголовки та у напрямку Катеринівки, повідомив Генштаб ЗСУ.
Два бої тривають.
На Куп’янському напрямку росіяни один раз марно атакували позиції українських підрозділів біля Куп’янська.
На Лиманському напрямку росіяни здійснили найбільше штурмів – 24 на позиції українців біля сіл Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у напрямку сіл Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка. Наразі тривають шість боїв.
