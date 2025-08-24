Live
Один бой идет на Купянском направлении – вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Украина 18:20   24.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Один бой идет на Купянском направлении – вечерняя сводка Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 враг атаковал на Харьковщине пять раз.

Все бои зафиксировали на Купянском направлении – враг пытался прорваться возле Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. Одно боестолкновение продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении активности врага не зафиксировали.

Напомним, утром ГШ ВСУ информировал, что за 23 августа было 16 боев. На севере области было десять атак ВС РФ, а на Купянском направлении воины ВСУ отбили шесть штурмов оккупантов.

Читайте также: Военнопленные едут домой: вернули бойцов, журналистов и мэра Херсона

Автор: Николь Костенко-Лагутина
