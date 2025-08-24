Live
Один бій триває на Куп'янському напрямку – вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Україна 18:20   24.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

За даними Генштабу, станом на 16:00 ворог атакував на Харківщині п’ять разів.

Усі бої зафіксували на Куп’янському напрямку – ворог намагався прорватися біля Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває.

На Південно-Слобожанському напрямку активності ворога не зафіксували.

Нагадаємо, вранці ГШ ЗСУ інформував, що за 23 серпня йшло 16 боїв. На півночі області було десять атак ЗС РФ, а на Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили шість штурмів окупантів.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
