Один бій триває на Куп’янському напрямку – вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
За даними Генштабу, станом на 16:00 ворог атакував на Харківщині п’ять разів.
Усі бої зафіксували на Куп’янському напрямку – ворог намагався прорватися біля Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває.
На Південно-Слобожанському напрямку активності ворога не зафіксували.
Нагадаємо, вранці ГШ ЗСУ інформував, що за 23 серпня йшло 16 боїв. На півночі області було десять атак ЗС РФ, а на Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили шість штурмів окупантів.
Читайте також: Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Один бій триває на Куп’янському напрямку – вечірнє зведення Генштабу ЗСУ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2025 в 18:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу, станом на 16:00 ворог атакував на Харківщині п’ять разів.".