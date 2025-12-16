Live

Все районы Харькова находятся под обстрелами – Терехов (видео)

Общество 19:38   16.12.2025
Оксана Якушко
Все районы Харькова находятся под обстрелами – Терехов (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона ответил, есть ли в городе безопасные районы.

«Все 9 районов Харькова находились и находятся под обстрелами, угроза остается. И нет сегодня возможности сказать, например, что Киевский район гораздо безопаснее Салтовского. Нет, все районы Харькова остаются под угрозой ударов со стороны Российской Федерации», – пояснил мэр.

Поэтому следует не игнорировать оповещения о воздушной тревоге, напомнил городской голова.

В общей сложности на прошлой неделе 44 часа звучали воздушные тревоги в Харькове, но это на 54% меньше, чем по Харьковской области.

Видео: Нацмарафон

Автор: Оксана Якушко
