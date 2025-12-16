Все районы Харькова находятся под обстрелами – Терехов (видео)
Скриншот
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона ответил, есть ли в городе безопасные районы.
«Все 9 районов Харькова находились и находятся под обстрелами, угроза остается. И нет сегодня возможности сказать, например, что Киевский район гораздо безопаснее Салтовского. Нет, все районы Харькова остаются под угрозой ударов со стороны Российской Федерации», – пояснил мэр.
Поэтому следует не игнорировать оповещения о воздушной тревоге, напомнил городской голова.
В общей сложности на прошлой неделе 44 часа звучали воздушные тревоги в Харькове, но это на 54% меньше, чем по Харьковской области.
Видео: Нацмарафон
