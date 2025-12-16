Live

Суспільство 19:38   16.12.2025
Оксана Якушко
Усі райони Харкова перебувають під обстрілами – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону відповів, чи є у місті безпечні райони.

«Усі 9 районів Харкова перебували і перебувають під обстрілами, загроза залишається. І немає сьогодні можливості сказати, наприклад, що Київський район набагато безпечніший, ніж Салтівський. Ні, всі райони Харкова під загрозою ударів з боку РФ», – пояснив міський голова.

Тому слід не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу, нагадав міський голова.

Загалом минулого тижня 44 години лунали повітряні тривоги у Харкові, але це на 54% менше, ніж у Харківській області.

Автор: Оксана Якушко
