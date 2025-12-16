Усі райони Харкова перебувають під обстрілами – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону відповів, чи є у місті безпечні райони.
«Усі 9 районів Харкова перебували і перебувають під обстрілами, загроза залишається. І немає сьогодні можливості сказати, наприклад, що Київський район набагато безпечніший, ніж Салтівський. Ні, всі райони Харкова під загрозою ударів з боку РФ», – пояснив міський голова.
Тому слід не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу, нагадав міський голова.
Загалом минулого тижня 44 години лунали повітряні тривоги у Харкові, але це на 54% менше, ніж у Харківській області.
Відео: Нацмарафон
Читайте також: Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у середу
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, обстріл, район Харькова, Харків;
Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 19:38;