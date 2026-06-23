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Противник уже почти вышел к Волчьей на востоке от Волчанска — Машовец

Фронт 20:53   23.06.2026
Оксана Горун
Противник уже почти вышел к Волчьей на востоке от Волчанска — Машовец Иллюстрация: карта DeepState

Российская армия расширяет вклинение у границы на востоке от Волчанска. Суть тактики противника и его цели идентичные с тем, что происходит в Сумской области, считает военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

«Тактическая группа «Белгород – Харьков» группировки войск «Север» противника ведет боевые действия в районе Волчанска, на северо-восточной окраине, в районе Синельниково – Цегельное – Вильча – Лиман. Расширяет зону вклинения восточнее Волчанска. Здесь противник уже практически вышел к Волчьей. То есть осуществляет мероприятия такие же, как он в Сумской области реализовывает. С тем же самым прицелом – чтобы растянуть по фронту силы и средства ВСУ. В основном концентрируется в полосе между госграницей и рекой Волчья», — прокомментировал Машовец в интервью NEMYRIALIVE .

Видео: NEMYRIALIVE

При этом он отметил, что у оккупантов, очевидно, сохраняется замысел прорыва на Великий Бурлук. Так же в силе и цель «освободить ранее неоднократно освобожденный Купянск».

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«По Купянскому направлению без особых изменений. Идут бои в районе вклинения противника по направлению Песчаное – Купянск-Узловой, в районе Куриловки и Ковшаровки. Противник пытается закрепиться, продвигаться своими основными силами. В районе Петропавловки попытки инфильтрации в восточную часть Купянска», — описал происходящее военный обозреватель.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 20:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия расширяет вклинение у границы на востоке от Волчанска. Суть тактики противника и его цели идентичные с тем, что происходит в Сумской области".