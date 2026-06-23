Противник уже майже вийшов до Вовчої на сході від Вовчанська – Машовець

Російська армія розширює вклинення біля кордону на сході від Вовчанська. Суть тактики противника та його цілі ідентичні з тим, що відбувається в Сумській області, вважає військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець.

“Тактична група “Бєлгород – Харків” угруповання військ “Північ” противника веде бойові дії в районі Вовчанська, на північно-східній околиці, в районі Синельникове – Цегельне – Вільча – Лиман. Розширює зону вклинення на схід від Вовчанська. Тут противник практично вийшов до Вовчої. Тобто здійснює такі заходи, як він у Сумській області реалізовує. З тим самим прицілом – щоб розтягнути по фронту сили та засоби ЗСУ. Здебільшого концентрується у смузі між держкордоном та річкою Вовча”, — прокоментував Машовець в інтерв’ю NEMYRIALIVE .

Відео: NEMYRIALIVE

При цьому він зазначив, що в окупантів, очевидно, зберігається замисел прориву на Великий Бурлук. Так само в силі й ціль “освободить” раніше неодноразово “освобожденный” Куп’янськ.

“По Куп’янському напрямку без особливих змін. Ідуть бої в районі вклинення противника за напрямком Піщане – Куп’янськ-Вузловий, в районі Курилівки та Ківшарівки. Противник намагається закріпитися, просуватися своїми основними силами. У районі Петропавлівки спроби інфільтрації в східну частину Куп’янська”, — описав те, що відбувається, військовий оглядач.