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Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов

Общество 01:01   24.06.2026
Виктория Яковенко
Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов

Ночью 24 июня по Харькову ударил вражеский БпЛА.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что предварительно реактивный «Шахед» попал в Основянском районе. Последствия уточняются.

Напомним, утром 23 июня по Харькову ударили два БпЛА типа «Молния». Первый удар произошел около 4:45, его зафиксировали в Киевском районе. Из-за «прилета» повреждены остекление жилых домов и автомобили. Пострадавших нет, сообщила Харьковская областная прокуратура. Ориентировочно в 04:10 БпЛА атаковал Немышлянский район. В результате попадания в дорожное покрытие поврежден фасад и выбиты окна здания хлебопекарного комплекса.

Кроме того, взрывы в Харькове слышали около 17:18. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в сторону города летит российская ракета. В то же время местные мониторинговые каналы сообщали о целях в сторону ближайшего пригорода – поселков Васищево, Высокий и Песочин. Официальной информации о том, где были «прилеты» не было.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 01:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 24 июня по Харькову ударил вражеский БпЛА.".