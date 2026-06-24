Live

Реактивний «шахед» атакував Харків: де «прилетіло», повідомив Терехов

Події 01:01   24.06.2026
Вікторія Яковенко
Реактивний «шахед» атакував Харків: де «прилетіло», повідомив Терехов

Вночі 24 червня по Харкову вдарив ворожий БпЛА.

Мер Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, реактивний «шахед» влучив в Основ’янському районі. Наслідки уточнюють.

Нагадаємо, вранці 23 червня по Харкову вдарили два БпЛА типу «Молния». Перший удар стався близько 04:45, його зафіксували у Київському районі. Через «приліт» пошкоджені скління житлових будинків та автомобілі. Постраждалих немає, інформувала Харківська обласна прокуратура. Орієнтовно о 04:10 БпЛА атакував Немишлянський район. Внаслідок влучання у дорожнє покриття пошкоджено фасад та вибито вікна будівлі хлібопекарського комплексу.

Крім цього, вибухи у Харкові чули близько 17:18. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік міста летить російська ракета. Водночас місцеві моніторингові канали повідомляли про цілі в бік найближчого передмістя – селищ Васищеве, Високий та Пісочин. Офіційної інформації про те, де були “прильоти” не було.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

ISW: Окупанти проникають у Куп’янськ-Вузловий і в район Вільчі
ISW: Окупанти проникають у Куп’янськ-Вузловий і в район Вільчі
24.06.2026, 09:12
Сьогодні 24 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 червня 2026: яке свято та день в історії
24.06.2026, 06:00
Новини Харкова – головне за 24 червня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 24 червня: як минула ніч
24.06.2026, 08:47
Блекаут у Криму: півострів вночі атакували дрони
Блекаут у Криму: півострів вночі атакували дрони
24.06.2026, 08:11
“Релокувати екопарк неможливо” – Фельдман відповів Синєгубову
“Релокувати екопарк неможливо” – Фельдман відповів Синєгубову
24.06.2026, 07:29
Жінка загинула в Балаклії, в Харкові – “приліт” по недобудові: атака БпЛА
Жінка загинула в Балаклії, в Харкові – “приліт” по недобудові: атака БпЛА
24.06.2026, 08:26

Новини за темою:

24.06.2026
ISW: Окупанти проникають у Куп’янськ-Вузловий і в район Вільчі
24.06.2026
Жінка загинула в Балаклії, в Харкові – “приліт” по недобудові: атака БпЛА
24.06.2026
“Релокувати екопарк неможливо” – Фельдман відповів Синєгубову
24.06.2026
Новини Харкова – головне за 24 червня: як минула ніч
23.06.2026
Наруга над могилами на Харківщині: пошкодили 90 пам’ятників


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Реактивний «шахед» атакував Харків: де «прилетіло», повідомив Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 01:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 24 червня по Харкову вдарив ворожий БпЛА.".