Реактивний «шахед» атакував Харків: де «прилетіло», повідомив Терехов

Вночі 24 червня по Харкову вдарив ворожий БпЛА.

Мер Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, реактивний «шахед» влучив в Основ’янському районі. Наслідки уточнюють.

Нагадаємо, вранці 23 червня по Харкову вдарили два БпЛА типу «Молния». Перший удар стався близько 04:45, його зафіксували у Київському районі. Через «приліт» пошкоджені скління житлових будинків та автомобілі. Постраждалих немає, інформувала Харківська обласна прокуратура. Орієнтовно о 04:10 БпЛА атакував Немишлянський район. Внаслідок влучання у дорожнє покриття пошкоджено фасад та вибито вікна будівлі хлібопекарського комплексу.

Крім цього, вибухи у Харкові чули близько 17:18. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік міста летить російська ракета. Водночас місцеві моніторингові канали повідомляли про цілі в бік найближчого передмістя – селищ Васищеве, Високий та Пісочин. Офіційної інформації про те, де були “прильоти” не було.