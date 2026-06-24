Новини Харкова – головне за 24 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:47

Загибла, вісім постраждалих та масштабні руйнування: Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу

08:34

Нічний наліт БпЛА: у Балаклії загинула жінка, у її дочки стрес; у Харкові – два “прильоти”

“Орієнтовно о 02:50 російський безпілотник, попередньо типу “Герань-2″, атакував м. Балаклія Ізюмського району. Внаслідок влучання у житловий сектор загинула 56-річна жінка. Її 21-річна донька зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено будинки, магазин”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

По Харкову за ніч дрони били двічі: близько 01:00 в Основ’янському районі ударний БпЛА пошкодив будинок та автівки. У двох жінок – гостра реакція на стрес. Близько 04:55 ранку “молния” влучила по території недобудованої багатоповерхівки в Індустріальному районі. Без постраждалих.

08:17

14 атак противника відбили на Харківщині за добу – Генштаб ЗСУ

“Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили тринадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Стариця та Охрімівка, а також у напрямку Кутьківки, Лимана та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Шийківки”, – поінформував Генштаб у зведенні на 08:00 24 червня.

07:03

“Шахед” та “молния” вдарили по Харкову

Російські “шахеди” вночі атакували Харків. Повітряну тривогу в місті оголосили о 20:27. Вона тривала до 06:10 ранку (з короткою перервою з 05:34 до 05:47). Повітряні сили ЗСУ у цей час попереджали про різні типи загроз: починаючи від БпЛА в бік Харкова та КАБів, до зльоту носія ракети “Кинджал” – МіГ-31К. Найбільший неспокій у нічне життя міста внесли ударні безпілотники. Декілька “шахедів”, за повідомленнями місцевих моніторингових каналів, увечері 23 червня збила ППО.

Проте близько 00:49 один із безпілотників все ж таки “прорвався” – і вдарив по Основ’янському району міста.

Ближче до ранку по Харкову прилетіла ще й “молния” – вона вдарила по закритій території в Індустріальному районі. Обійшлося без постраждалих.

Станом на 07:00 повітряної тривоги в Харкові немає, вона зберігається у Богодухівському районі.