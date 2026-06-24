Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:47

Погибшая, восемь пострадавших и масштабные разрушения: Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки

08:34

Ночной налет БпЛА: в Балаклее погибла женщина, у ее дочери стресс; в Харькове — два «прилета»

«Около 02:50 российский беспилотник, предварительно типа «Герань-2″, атаковал г. Балаклея Изюмского района. В результате попадания в жилищный сектор погибла 56-летняя женщина. Ее 21-летняя дочь испытала острую реакцию на стресс. Повреждены дома, магазин», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По Харькову за ночь дроны били дважды: около 01:00 в Основянском районе ударный БпЛА повредил дом и машины. У двух женщин — острая реакция на стресс. Около 04:55 утра «Молния» попала по территории недостроенной многоэтажки в Индустриальном районе. Без пострадавших.

08:17

14 атак противника отбили на Харьковщине за сутки — Генштаб ВСУ

«Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили 13 атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Старица и Охримовка, а также в направлении Кутьковки, Лимана и Волчанских Хуторов. На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в сторону Шейковки», — проинформировал Генштаб в сводке на 08:00 24 июня.

07:03

«Шахед» и «Молния» ударили по Харькову

Российские «Шахеды» ночью атаковали Харьков. Воздушную тревогу в городе объявили в 20:27. Она длилась до 06:10 утра (с коротким перерывом с 05:34 по 05:47). Воздушные силы ВСУ в это время предупреждали о различных типах угроз: начиная от БпЛА в сторону Харькова и КАБов, до взлета носителя ракеты «Кинжал» — МиГ-31К. Наибольшее не спокойствие в ночную жизнь города привнесли ударные беспилотники. Несколько «Шахедов», по сообщениям местных мониторинговых каналов, вечером 23 июня сбила ПВО.

Однако около 00:49 один из беспилотников все же «прорвался» — и ударил по Основянскому району города.

Под утро по Харькову прилетела еще и «Молния» — она ударила по закрытой территории в Индустриальном районе. Обошлось без пострадавших.

По состоянию на 07:00 воздушной тревоги в Харькове нет, она сохраняется в Богодуховском районе.