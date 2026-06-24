Женщина погибла в Балаклее, в Харькове — «прилет» по недострою: атака БпЛА

Харьковская областная прокуратура 24 июня сообщила о последствиях ночной атаки российских ударных БпЛА по региону.

«Около 02:50 российский беспилотник, предварительно типа «Герань-2″, атаковал г. Балаклея Изюмского района. В результате попадания в жилищный сектор погибла 56-летняя женщина. Ее 21-летняя дочь испытала острую реакцию на стресс. Повреждены дома, магазин», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По Харькову за ночь дроны били дважды: около 01:00 в Основянском районе ударный БпЛА повредил дом и машины. У двух женщин — острая реакция на стресс. Около 04:55 утра «Молния» попала по территории недостроенной многоэтажки в Индустриальном районе. Без пострадавших.

«Накануне, 23 июня около 22:50, вооруженные силы рф нанесли три удара управляемыми авиационными бомбами по поселку Шевченково Купянского района. Повреждены жилые дома, ясли-сад, магазины и т.д. Ранение получила 68-летняя женщина», — дополнили прокуроры.

Напомним, российские БпЛА ночью атаковали Харьков. Воздушную тревогу в городе объявили в 20:27. Она длилась до 06:10 утра. Несколько «Шахедов», по сообщениям местных мониторинговых каналов, вечером 23 июня сбила ПВО.