Жінка загинула в Балаклії, в Харкові – “приліт” по недобудові: атака БпЛА

Харківська обласна прокуратура 24 червня повідомила про наслідки нічної атаки російських ударних БпЛА по регіону.

“Орієнтовно о 02:50 російський безпілотник, попередньо типу “Герань-2″, атакував м. Балаклія Ізюмського району. Внаслідок влучання у житловий сектор загинула 56-річна жінка. Її 21-річна донька зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено будинки, магазин”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

По Харкову за ніч дрони били двічі: близько 01:00 в Основ’янському районі ударний БпЛА пошкодив будинок та автівки. У двох жінок – гостра реакція на стрес. Близько 04:55 ранку “молния” влучила по території недобудованої багатоповерхівки в Індустріальному районі. Без постраждалих.

“Напередодні, 23 червня приблизно о 22:50, збройні сили рф завдали трьох ударів керованими авіаційними бомбами по селищу Шевченкове Куп’янського району. Пошкоджено житлові будинки, ясла-садок, магазини тощо. Поранення отримала 68-річна жінка”, – доповнили прокурори.

Нагадаємо, російські БпЛА вночі атакували Харків. Повітряну тривогу в місті оголосили о 20:27. Вона тривала до 06:10 ранку. Декілька “шахедів”, за повідомленнями місцевих моніторингових каналів, увечері 23 червня збила ППО.