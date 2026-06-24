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У Серёжки теперь есть семья: раненого котика из Купянска приютила землячка

Общество 13:04   24.06.2026
Виктория Яковенко
У Серёжки теперь есть семья: раненого котика из Купянска приютила землячка Фото: КП «Центр обращения с животными»

Котик из Купянска, которого спасли военные и привезли в приют в Харьков с тяжелыми травмами, будет жить в семье, сообщает КП «Центр обращения с животными».

«Когда Серёжка попал к нам, его состояние было тяжелым: открытый перелом правого бедра, рваные раны на тазовых конечностях. Ему всего 2 года — совсем молодой котик, которому пришлось пережить слишком много … Наши врачи сразу взялись за спасение. Была проведена сложная операция — остеосинтез правого бедра, а также назначена интенсивная терапия. Шаг за шагом, день за днем, Сережка начал восстанавливаться», — рассказывали в приюте в апреле.

Историю животного увидела женщина из Купянска. Она не смогла остаться безразличной к судьбе своего земляка и решила подарить ему семью и заботу, рассказали в КП.

«Теперь Сережку ждут уютные вечера, теплые объятия и жизнь, в которой больше не будет боли и одиночества. А мы безгранично рады, что этот храбрый мальчик получил именно такой финал своей непростой истории», — добавили в приюте.

кота из Купянска приютила землячка
Фото: КП «Центр обращения с животными»

Напомним, пес Боцман, которого спали на пожаре в Харькове, теперь итальянец. Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новобаварском районе. Это произошло в конце марта. А потом его приютила семья из Италии. Фото с новой жизни пушистого погорельца опубликовал Центр обращения с животными.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 13:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котик из Купянска, которого спасли военные и привезли в приют в Харьков с тяжелыми травмами, будет жить в семье, сообщает КП «Центр обращения с животными».".