У Серёжки теперь есть семья: раненого котика из Купянска приютила землячка

Котик из Купянска, которого спасли военные и привезли в приют в Харьков с тяжелыми травмами, будет жить в семье, сообщает КП «Центр обращения с животными».

«Когда Серёжка попал к нам, его состояние было тяжелым: открытый перелом правого бедра, рваные раны на тазовых конечностях. Ему всего 2 года — совсем молодой котик, которому пришлось пережить слишком много … Наши врачи сразу взялись за спасение. Была проведена сложная операция — остеосинтез правого бедра, а также назначена интенсивная терапия. Шаг за шагом, день за днем, Сережка начал восстанавливаться», — рассказывали в приюте в апреле.

Историю животного увидела женщина из Купянска. Она не смогла остаться безразличной к судьбе своего земляка и решила подарить ему семью и заботу, рассказали в КП.

«Теперь Сережку ждут уютные вечера, теплые объятия и жизнь, в которой больше не будет боли и одиночества. А мы безгранично рады, что этот храбрый мальчик получил именно такой финал своей непростой истории», — добавили в приюте.

Напомним, пес Боцман, которого спали на пожаре в Харькове, теперь итальянец. Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новобаварском районе. Это произошло в конце марта. А потом его приютила семья из Италии. Фото с новой жизни пушистого погорельца опубликовал Центр обращения с животными.